В Прикамье на расчистку Каменного города после урагана потребовалось два дня

Ландшафтный природный парк «Каменный город» в Губахинском округе Прикамья готов к приему посетителей. Территория сильно пострадала во время недавних ураганов. Для ее расчистки от большого количества поврежденных и поваленных деревьев потребовалась помощь добровольцев.