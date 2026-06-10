В Астрахани провели мастер-класс по гончарному мастерству для детей

Около двадцати ребят — воспитанники реабилитационных центров и дети из многодетных семей — смогли поближе познакомиться с работой мастеров в гончарной школе. О секретах профессии юным астраханцам рассказала керамист Оксана Михайлова. Дети узнали, что изготовление глиняной посуды — это длительный и трудоемкий процесс, занимающий около трех недель. В ходе практической части они самостоятельно поработали за гончарным кругом: учились центровать глину, формировать тарелки и кувшины, а также расписывать готовые фигурки.