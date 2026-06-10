В Астрахани провели мастер-класс по гончарному мастерству для детей

Мастер-класс по гончарному мастерству для участников профориентационного проекта «Я выбираю профессию» провели в Астрахани в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в муниципальном образовании «Город Астрахань».
Около двадцати ребят — воспитанники реабилитационных центров и дети из многодетных семей — смогли поближе познакомиться с работой мастеров в гончарной школе. О секретах профессии юным астраханцам рассказала керамист Оксана Михайлова. Дети узнали, что изготовление глиняной посуды — это длительный и трудоемкий процесс, занимающий около трех недель. В ходе практической части они самостоятельно поработали за гончарным кругом: учились центровать глину, формировать тарелки и кувшины, а также расписывать готовые фигурки.
Отметим, что в этом году ребята уже посетили Астраханский технологический техникум, где на практике изучили профессии повара и кондитера, научившись печь пиццу. Следующей точкой маршрута для юных астраханцев станет завод по производству резиновой обуви.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.