Футболист сборной России: В Калининграде всегда топ обстановка на матчах

Во время матча сборных России и Тринидада и Тобаго на трибунах «Ростех Арены» в Калининграде царила отличная атмосфера. Об этом журналистам после игры рассказал полузащитник национальной команды Матвей Кисляк.
«В Калининграде всегда топ обстановка на матчах. Даже на играх “Балтики”, когда приходит, наверное, даже больше болельщиков. А сегодня тоже их было много, несмотря на дождь. Играть было очень приятно», — отметил Кисляк.
Также болельщиков поблагодарили за тёплый приём и игроки «Балтики» Мингиян Бевеев и Максим Петров. Они впервые выступали на родном стадионе в форме национальной команды. Более того, Бевеев стал первым футболистом балтийцев, который отличился в составе сборной России.
«Особого волнения не было, наоборот, очень приятно играть перед своими болельщиками на своём поле. Как забил гол? Хотел в аут пробить, но попал в ворота», — пошутил Бевеев.
Сборная России провела первый за семь лет матч в Калининграде. Во вторник, 9 июня, подопечные Валерия Карпина со счётом 3:0 обыграли команду Тринидада и Тобаго.