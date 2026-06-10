Создан ИИ-эксперт для оценки экономических последствий градостроительных решений

«Urbanomy — это не “искусственный интеллект”, а аналитический инструмент, который использует отдельные технологии машинного обучения и LLM-агентов. Его ценность не в том, чтобы заменить человека, а в том, чтобы показать скрытые противоречия между краткосрочной выгодой инвестора и долгосрочным развитием города. Такие конфликты — норма. Но лучше узнать о них до старта проекта, а не после. Urbanomy позволяет это сделать», — привели в пресс-службе слова научного руководителя проекта, директора Института дизайна и урбанистики ИТМО Сергея Митягина.