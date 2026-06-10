Создан ИИ-эксперт для оценки экономических последствий градостроительных решений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Ученые ИТМО разработали программный комплекс Urbanomy, который с помощью ИИ прогнозирует экономические и социальные последствия градостроительных решений. Программа моделирует интересы жителей, инвесторов и города, находит скрытые конфликты и предлагает сбалансированные сценарии развития территории, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Ученые Института дизайна и урбанистики ИТМО разработали программный комплекс на основе ИИ Urbanomy, который позволяет заранее просчитать экономические и социальные последствия градостроительных решений. На основе открытых пространственных, кадастровых и социально-экономических данных Urbanomy прогнозирует стоимость земли, подготавливает карты, графики и экспертное заключение, как это сделал бы опытный градостроитель», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для оценки эффективности новых проектов — от стоимости земли до рентабельности — инвесторам и властям требуется анализ больших массивов данных. Традиционно эту задачу выполняют эксперты вручную, что требует большого количества времени и денег. Цифровые двойники городов могут ускорить процесс, но существующие решения чаще ориентированы на визуализацию и проектирование пространств, не учитывая долгосрочные экономические интересы бизнеса.
Как рассказали в пресс-службе, в отличие от узкоспециализированных сервисов, Urbanomy объединяет пространственный анализ, экономическую оценку и интеллектуальную поддержку в одном инструменте. Это позволяет учитывать не только финансы, но и влияние проекта на инфраструктуру, жителей и соседние территории, выявляя конфликты между краткосрочной прибылью и развитием города. Программа прогнозирует изменение стоимости земли, оценивает косвенные эффекты от новых дорог и сервисов, а также оптимизирует параметры застройки с помощью алгоритмов и языковых моделей.
Сейчас Urbanomy тестируют на разных градостроительных сценариях. Так, совместно с Институтом территориального планирования «Град» в Омске программный комплекс используют, чтобы оценить, как строительство новых дорог может повлиять на стоимость земли и инвестиционную привлекательность районов города. В отдельном пилотном проекте с Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства Urbanomy уже помог проанализировать участок из публичной инвестиционной карты Гатчины и просчитать возможные варианты его развития.
«Urbanomy — это не “искусственный интеллект”, а аналитический инструмент, который использует отдельные технологии машинного обучения и LLM-агентов. Его ценность не в том, чтобы заменить человека, а в том, чтобы показать скрытые противоречия между краткосрочной выгодой инвестора и долгосрочным развитием города. Такие конфликты — норма. Но лучше узнать о них до старта проекта, а не после. Urbanomy позволяет это сделать», — привели в пресс-службе слова научного руководителя проекта, директора Института дизайна и урбанистики ИТМО Сергея Митягина.
Перспективы разработки.
Как отметили в ИТМО, Urbanomy предназначен для органов власти, девелоперов, архитекторов и аналитиков, принимающих решения о развитии территорий. Чтобы результаты расчетов системы реально влияли на градостроительные решения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, программный комплекс должен пройти внедрение в градостроительные процессы и нормативную базу. В перспективе система позволит повысить качество развития городских территорий и учитывать не только экономические показатели, но и долгосрочные интересы городской среды — например, нагрузку на инфраструктуру, транспортную доступность, комфорт жителей, качество общественных пространств и развитие прилегающих территорий.