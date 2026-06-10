Доступ к сведениям о документах об образовании белорусов стал доступен онлайн

Национальный центр электронных услуг сообщил, что госорганы и ряд других организаций получили доступ к сведениям о документах об образовании белорусов.
Новинка действует с 8 июня на едином портале «Е-Паслуга». Новая электронная услуга называется следующим образом: «3.101.01 “Получение сведений о документах об образовании”.
Сообщается, что ее потребители — это «государственные органы и иные организации, по согласованию с Министерством образования Республики». Также в НЦЭУ уточняют, что электронная услуга оказывается в автоматическом режиме по технологии «система-система».
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