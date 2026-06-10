Две современные школы на 1050 мест начали строить в Лыскове и Володарске

В Нижегородской области приступили к строительству двух новых школ, в которых смогут обучаться более тысячи детей. Об этом сообщили в областной Инспекции государственного строительного надзора.
В Володарске появится учебное заведение на 500 мест, а в Лыскове — на 550 мест. Ученикам станут доступны просторные столовые, полностью оборудованные медицинские блоки, актовые и спортивные залы. Внеклассной деятельностью можно будет заняться в школьных библиотеках, мастерских, музеях и специальных кабинетах. Младшие и старшие классы разделят — для них спроектировали отдельные входы и гардеробные.
Оба здания возводят в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).
Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали эскизы новой школы для одаренных детей на Бору.