Две современные школы на 1050 мест начали строить в Лыскове и Володарске

В Володарске появится учебное заведение на 500 мест, а в Лыскове — на 550 мест. Ученикам станут доступны просторные столовые, полностью оборудованные медицинские блоки, актовые и спортивные залы. Внеклассной деятельностью можно будет заняться в школьных библиотеках, мастерских, музеях и специальных кабинетах. Младшие и старшие классы разделят — для них спроектировали отдельные входы и гардеробные.