Власти Багратионовска ищут подрядчика для ремонта мемориального комплекса в Корнево

Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в феврале 1945 года (архитектор А. В. Марков, скульптор В. Ф. Боровской), был создан в 1980 году и является объектом культурного наследия местного значения. Ранее ремонт комплекса власти рассчитывали начать в 2024 году. Анонс закупки был опубликован в мае 2026 года.