Власти Багратионовска ищут подрядчика для ремонта мемориального комплекса в Корнево

Власти Багратионовского округа ищут подрядчика для ремонта мемориального комплекса на братской могиле советских воинов в посёлке Корнево. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимают с 10 по 18 июня. Итоги аукциона планируют подвести 22 июня. На ремонт готовы потратить до 47 545 624 рублей. Источник финансирования — бюджет Багратионовского округа с привлечением средств бюджета РФ. Контракт необходимо исполнить до конца 2026 года, завершить работы — до 4 декабря.
Проектом предусмотрен демонтаж существующей бетонной лестницы, бортового камня, мемориальных тумб, демонтаж и разборка существующего тротуара, ремонт фасадной штукатурки мемориальных стен, замена мемориальных плит на мемориальных стенах, устройство новой железобетонной лестницы с пандусом, устройство мемориальных стен индивидуального изготовления с основанием под них. В ведомости объёмов работ также указаны очистка поверхностей сжатым воздухом, ремонт скульптур с догипсовкой и расчисткой от трудноудалимых красок и загрязнений, окраска скульптур, монтаж звезды из гранита.
Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в феврале 1945 года (архитектор А. В. Марков, скульптор В. Ф. Боровской), был создан в 1980 году и является объектом культурного наследия местного значения. Ранее ремонт комплекса власти рассчитывали начать в 2024 году. Анонс закупки был опубликован в мае 2026 года.