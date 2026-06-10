Сколько банковских карт может быть у одного человека?

Этот закон — часть более масштабного пакета. В него также входят: маркировка международных звонков, самозапрет на их прием, обязанность указывать в договоре связи IMEI телефона, «тревожная кнопка» на «Госуслугах» для экстренной блокировки платежей, а также шестичасовой «период охлаждения» для подозрительных переводов. Если банк нарушит правила, и клиент потеряет деньги, ущерб возместит кредитная организация. При соблюдении всех требований банком и добровольном переводе денег мошенникам — компенсации не будет.