Госдума приняла закон, который вводит лимит на количество банковских карт у одного гражданина. Документ утвержден во втором и третьем (окончательном) чтениях и входит во второй пакет антимошеннических мер. Сколько банковских карт может быть у одного человека — читайте в справке aif.ru.
Сколько всего карт можно оформить в банках?
Максимальный порог — 20 карт суммарно во всех банках. Центробанк по решению совета директоров может делать исключения для отдельных случаев. Ранее хотели также ограничить выпуск карт в одном банке пятью штуками, но эту норму убрали перед финальным чтением.
Одновременно создается единая учетная система платежных карт. Банки обязаны передавать туда ИНН клиентов, номера их карт и общее количество. При оформлении новой карты финансовая организация обязана свериться с этой базой — если лимит в 20 уже достигнут, выдать еще одну не получится.
Закон не заставляет избавляться от уже имеющихся карт. Правило начнет действовать только для новых выпусков. Оператором системы станет Национальная система платежных карт (НСПК).
Зачем ограничили количество карт?
Как пояснили в Госдуме, мера направлена против дропперов — людей, которые продают свои карты мошенникам для обналичивания и запутывания следов. Десятки подставных счетов — стандартный инструмент киберпреступников, и лимит перекрывает этот канал.
Ограничение почти не затронет бизнес — оно нацелено на безопасность обычных граждан. При этом банкам придется пересмотреть маркетинговую политику: сейчас они часто вынуждают клиентов открывать новую карту под каждую акцию или льготу. Вместо этого стоит предлагать привилегии в рамках уже существующих продуктов, рассказал «Газете.Ru» депутат Артем Кирьянов.
Этот закон — часть более масштабного пакета. В него также входят: маркировка международных звонков, самозапрет на их прием, обязанность указывать в договоре связи IMEI телефона, «тревожная кнопка» на «Госуслугах» для экстренной блокировки платежей, а также шестичасовой «период охлаждения» для подозрительных переводов. Если банк нарушит правила, и клиент потеряет деньги, ущерб возместит кредитная организация. При соблюдении всех требований банком и добровольном переводе денег мошенникам — компенсации не будет.