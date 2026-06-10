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В Калининграде две пенсионерки 93 и 94 лет стали жертвами мошеннической схемы «ДТП с родственником»

Женщины передали курьеру по 300 тысяч рублей.

В Калининграде две пенсионерки 93 и 94 лет стали жертвами мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП» и отдали преступникам свои сбережения. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Злоумышленники звонили потерпевшим на домашние телефоны и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Далее шла история про ДТП и необходимость срочно заплатить, чтобы «помочь родственнику». Обе женщины поверили в легенду и отдали курьеру по 300 тысяч рублей.

Заведены уголовные дела.

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