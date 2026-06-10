Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Икону XV века из новгородского собора привезли на реставрацию в Ленобласть

Икона очень хорошо сохранилась, что является большой редкостью.

Источник: Комсомольская правда

Ценная икона Святителя Николая Чудотворца поступила в Международный центр реставрации в Рождествено. Ее привезли из Софийского собора Великого Новгорода.

Это первая икона в знаменитом деисусном ряду — так называют ряд икон с изображением Христа, Богородицы и святых. Его возвели в 1438 году, а в начале XVI века иконостас расширили и дополнили.

— В летописи сказано, что в 1509 году новгородский архиепископ Серапион приказал дописать деисусный ряд полностью. Сохранились даже имена мастеров, которые это делали: Ондрей Лаврентьев и Дерма Ярцев сын, — пишет 78.ru со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

Глава региона добавил, икона почти не пострадала за пять веков, что является большой редкостью и удачей. В конце XIX века ее слегка обновляли, но в сам красочный слой реставраторы не вмешивались. Теперь специалисты аккуратно удалят поздние наслоения и увидят ту самую авторскую живопись, которую создали мастера 500 лет назад.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше