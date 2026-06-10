Икону XV века из новгородского собора привезли на реставрацию в Ленобласть

Глава региона добавил, икона почти не пострадала за пять веков, что является большой редкостью и удачей. В конце XIX века ее слегка обновляли, но в сам красочный слой реставраторы не вмешивались. Теперь специалисты аккуратно удалят поздние наслоения и увидят ту самую авторскую живопись, которую создали мастера 500 лет назад.