Нижнетагильские кикбоксеры завоевали 4 золотые медали на первенстве России

Кикбоксеры из Нижнего Тагила завоевали четыре золотые медали на первенстве России, сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города. К участию в таких крупных состязаниях жителей нашей страны готовят в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Уточним, что данные соревнования прошли 28−30 мая в подмосковном Одинцове. В них приняли участие более 1300 спортсменов из 76 регионов. Нижний Тагил представляли воспитанники спортшкол «Уралец», «Юность», «Тагилстрой» и «Старт».
В итоге золото в дисциплине «поинтфайтинг» среди участников в возрасте 10−12 лет завоевали Лев Тарасов, Денис Фроликов и Егор Добрынин. Юноши являются воспитанниками спортшкол «Юность» и «Уралец». В этой же дисциплине в возрастной категории 13−15 лет победу одержала Анастасия Кислицына. Девушка занимается в спортшколе «Уралец». Помимо этого, на счету у нижнетагильских кикбоксеров свыше 10 серебряных и бронзовых наград.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.