Нижнетагильские кикбоксеры завоевали 4 золотые медали на первенстве России

В итоге золото в дисциплине «поинтфайтинг» среди участников в возрасте 10−12 лет завоевали Лев Тарасов, Денис Фроликов и Егор Добрынин. Юноши являются воспитанниками спортшкол «Юность» и «Уралец». В этой же дисциплине в возрастной категории 13−15 лет победу одержала Анастасия Кислицына. Девушка занимается в спортшколе «Уралец». Помимо этого, на счету у нижнетагильских кикбоксеров свыше 10 серебряных и бронзовых наград.