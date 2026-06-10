13‑летний нижегородец Фёдоров взял 3 медали на Чемпионате России по выезке

Тринадцатилетний Артём Фёдоров, воспитанник нижегородского зооцентра «Надежда», завоевал три медали на Чемпионате России по паралимпийской выездке. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Юный спортсмен, оказавшийся самым молодым участником состязаний среди сильнейших всадников страны, продемонстрировал поразительную целеустремлённость и волю к победе.
В копилке Артёма — две бронзовые награды: их он получил за выступления в заездах «Гран‑при. Тест А» и «Гран‑при. Тест В». Серебряная медаль досталась спортсмену в произвольной программе. По итогам соревнований Фёдорову присвоили спортивный разряд «кандидат в мастера спорта». Особые слова благодарности — верной напарнице Артёма, лошади Джолине.
Значительный вклад в успех юного паралимпийца внесли инструкторы зооцентра — Ирина Асянина и Елена Трифонова. В рамках чемпионата тренеры прошли специализированный обучающий курс «Спортивно‑функциональная классификация в паралимпийском конном спорте».
Теперь они имеют право проводить классификацию спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата. Примечательно, что на всю Россию таких квалифицированных специалистов насчитывается лишь десять человек.
Ранее сообщалось, что Вадим Гаранин останется главным тренером «Пари НН» до конца сезона‑2026/27.