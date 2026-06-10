13‑летний нижегородец Фёдоров взял 3 медали на Чемпионате России по выезке

В копилке Артёма — две бронзовые награды: их он получил за выступления в заездах «Гран‑при. Тест А» и «Гран‑при. Тест В». Серебряная медаль досталась спортсмену в произвольной программе. По итогам соревнований Фёдорову присвоили спортивный разряд «кандидат в мастера спорта». Особые слова благодарности — верной напарнице Артёма, лошади Джолине.