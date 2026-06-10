В Ростовской области задержали замглавы Азовского управления «Росморпорта»

На Дону арестовали замглавы Азовского управления «Росморпорта». По данным пресс-службы УФСБ России по региону, суд уже принял решение о его аресте. По версии следствия, задержанный выстроил схему передачи денег сотрудникам контрольно-надзорных органов, чтобы те «закрывали глаза» на нарушения при проверках судов, обеспечивающих безопасность судоходства в Азовском море. Один из эпизодов, который вменяют подозреваемому, произошел осенью 2025 года. Представитель «Росморпорта» передал 270 тыс. рублей директору судоремонтного завода в Керчи. Эти деньги, как предполагалось, должны были дойти до сотрудников Роспотребнадзора. Взамен ведомство обещало без проволочек выдать санитарное свидетельство на ледокол «Капитан Демидов» — этот документ необходим, чтобы оформить готовность судна к осенне-зимней навигации. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 291 УК РФ — дача взятки. Статья предусматривает наказание в виде штрафа от одного до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.