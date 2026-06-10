РЖД намерены проработать туристический маршрут из России в Китай в 2027 году

Колесников отметил, что на данный момент активно обсуждается идея создания этого маршрута, и выразил надежду на его реализацию в следующем году. Он подчеркнул, что Россия уже имеет успешный опыт в организации международных железнодорожных перевозок. Например, были запущены маршруты в Беларусь, Северную Корею (КНДР) и Абхазию, которые уже принесли свои результаты.