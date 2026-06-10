РЖД намерены проработать туристический маршрут из России в Китай в 2027 году

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников сообщил о планах компании разработать и запустить железнодорожный туристический маршрут между Россией и Китаем к 2027 году. Это заявление было сделано на пленарной сессии форума «Путешествуй», передаёт «Российская газета».
Колесников отметил, что на данный момент активно обсуждается идея создания этого маршрута, и выразил надежду на его реализацию в следующем году. Он подчеркнул, что Россия уже имеет успешный опыт в организации международных железнодорожных перевозок. Например, были запущены маршруты в Беларусь, Северную Корею (КНДР) и Абхазию, которые уже принесли свои результаты.
По его словам, по маршруту Россия-Беларусь было перевезено более 12,5 тысяч пассажиров, по маршруту Россия-КНДР — около тысячи человек, а по маршруту Россия-Абхазия — примерно 200 тысяч пассажиров.
Также Колесников сообщил, что в настоящее время в России функционирует 120 железнодорожных маршрутов, охватывающих 52 региона страны. Из них 78 маршрутов предназначены для дальнего следования, а 42 — для пригородных перевозок.
Напомним, с 15 сентября 2025 года российские туристы могут путешествовать в Китай без визы в рамках пробного периода, который действует по 14 сентября 2026 года. Китайские туристы также могут путешествовать в Россию без виз. прчиём Китай планирует продлить безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года.