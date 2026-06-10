В каких регионах России платят за долгий брак?

В Санкт-Петербурге условия для получения выплаты более строгие. Если оба супруга имеют постоянную регистрацию в городе, они могут рассчитывать на выплаты, которые растут пропорционально стажу: 50 тысяч рублей — за 50 лет, 60 тысяч — за 60 лет, 70 тысяч — за 70 лет и 75 тысяч рублей — за 75 лет брака. Однако есть важный нюанс: если один из супругов прописан в Ленинградской области, сумма выплаты сокращается ровно вдвое.