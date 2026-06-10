В каких регионах России платят за долгий брак?

Оказывается, государство готово не только поздравлять супругов-долгожителей с очередной годовщиной, но и переводить им реальные деньги. Правда, не из федерального бюджета, а из местных. Размер выплат, условия получения и даже сам факт их существования сильно отличаются от региона к региону. Читайте в справке aif.ru, где платят больше всего, где сумму могут урезать из-за прописки второго супруга, а где вместо денег вручают памятный знак?
В скольких регионах есть выплаты на годовщину свадьбы?
По состоянию на 2026 год единовременные выплаты к юбилеям свадьбы действуют более чем в 20 субъектах Российской Федерации. Примерный перечень регионов, где супруги могут получить материальное поощрение за долгую семейную жизнь, выглядит так:
- Архангельская область.
- Белгородская область.
- Владимирская область.
- Вологодская область.
- Калининградская область.
- Калужская область.
- Ленинградская область.
- Москва.
- Московская область.
- Мурманская область.
- Ненецкий автономный округ (НАО).
- Пензенская область.
- Приморский край.
- Республика Татарстан.
- Самарская область.
- Санкт-Петербург.
- Свердловская область.
- Ставропольский край.
- Удмуртская Республика.
- Хабаровский край.
- Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).
- Челябинская область.
- Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).
В каком регионе платят больше всего?
Абсолютным лидером по щедрости является Челябинская область. Здесь супругам, отметившим 70-летие совместной жизни, выплачивают рекордную сумму в 150 тысяч рублей. Кроме того, пары, прожившие вместе 50 лет, получают 50 тысяч рублей, а за 60 лет брака выплачивается уже 100 тысяч. В дополнение к деньгам южноуральским долгожителям вручают знак отличия «Семейное счастье», учрежденный губернатором региона.
Сколько платят в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах?
В столице и других крупных городах существуют свои градации выплат. В Москве размер поддержки зависит от юбилейной даты: за 50 лет брака положен 29 651 рубль, за 55 и 60 лет — по 37 062 рубля, а за 65 и 70 лет — уже по 44 473 рубля.
В Санкт-Петербурге условия для получения выплаты более строгие. Если оба супруга имеют постоянную регистрацию в городе, они могут рассчитывать на выплаты, которые растут пропорционально стажу: 50 тысяч рублей — за 50 лет, 60 тысяч — за 60 лет, 70 тысяч — за 70 лет и 75 тысяч рублей — за 75 лет брака. Однако есть важный нюанс: если один из супругов прописан в Ленинградской области, сумма выплаты сокращается ровно вдвое.
Отдельного внимания заслуживают Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь размер поддержки также привязан к количеству прожитых лет, но суммы значительно выше московских: от 50 до 70 тысяч рублей, в зависимости от круглой даты. В Хабаровском крае выплата фиксированная — 25 тысяч рублей для всех пар, проживших вместе 50 лет и более.
Где поддержка скромнее и какие есть ограничения?
Далеко не везде суммы столь внушительны. Например, в Удмуртии за 50 лет брака выплачивают всего 3 448 рублей. В Московской области суммы тоже невысоки: 5 тысяч рублей за 50 лет и 7 тысяч за 60 лет брака.
Кроме того, в некоторых регионах существуют лимиты на количество награждаемых. Так, в Ставропольском крае выплата составляет внушительные 100 тысяч рублей, но получить ее могут не более 100 семей в год. В Свердловской области пар, проживших вместе более полувека, ждет выплата в размере 5,2 тысячи рублей и памятный знак «Совет да любовь», но только при условии, что они воспитали хотя бы одного ребенка.
Как оформить и получить выплату за долгий брак?
Подать заявку на выплату можно тремя способами: лично в многофункциональном центре (МФЦ), в отделении соцзащиты или дистанционно — через учётную запись на портале «Госуслуги». При этом важно помнить: обращаться за деньгами раньше чем за 30 дней до юбилейной даты обычно не имеет смысла — заявление начнут принимать только за месяц до торжества.
Из документов в стандартной ситуации понадобятся общегражданские паспорта обоих супругов, само свидетельство о браке, а также банковские реквизиты для перечисления средств. После того как пакет документов сдан, решение о выплате в большинстве регионов выносится в течение одного месяца (30 календарных дней).