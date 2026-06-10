Свалка отходов от переработанных яблок обнаружена на сельхозземлях в Нижегородской области

8 июня 2026 года Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия выдало предписание ЗАО «Производственное объединение “Гамми” об устранении нарушений на земельном участке сельскохозяйственного назначения. В ходе мониторинга на нем была обнаружена свалка отходов от переработанных яблок на площади 900 кв. м.
Помимо этого, инспекторы установили, что участок площадью 94 гектара, расположенный около села Окишино городского округа Воротынский, не используется в сельскохозяйственном производстве и полностью зарос деревьями (берёзы, лесные яблони), кустарниками и сорными травами. На площади 154 га была произведена культивация.
Собственнику предписано до 30 сентября 2026 года не только ликвидировать свалку, но и разработать проект культуртехнической мелиорации для заброшенной территории, провести расчистку и вернуть эти земли в сельскохозяйственный оборот.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил нарушения на предприятии по переработке молока в Нижегородской области.