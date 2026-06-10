Свалка отходов от переработанных яблок обнаружена на сельхозземлях в Нижегородской области

8 июня 2026 года Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия выдало предписание ЗАО «Производственное объединение “Гамми” об устранении нарушений на земельном участке сельскохозяйственного назначения. В ходе мониторинга на нем была обнаружена свалка отходов от переработанных яблок на площади 900 кв. м.