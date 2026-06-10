Опубликована программа «Столицы закатов» в Нижнем Новгороде на 12−14 июня

Опубликована программа ежегодного фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгороде на ближайшие выходные. Информацией поделились организаторы.
В пятницу, 12 июня, в Александровском саду состоится тренировка «Здоровая спина и медитация» под этноэлектронную музыку. На набережной Федоровского в 19:30 выступит певица Дина Мигдал, на Нижне-Волжской набережной в 20:00 — кавер-группа Golden Light.
В субботу, 13 июня, на Стрелке споет фолк-исполнительница Nika Blanka. На смотровой площадке у кремлевского фуникулера состоится концерт Киры Чапановой и Дениса Шипулина. На сцене «Ракушка» в 19:30 выступит рэпер Markul.
Фестивальная программа также запланирована на воскресенье, 14 июня. В этот день на Стрелке выступит кавер-дуэт «Полный Труньдец». На набережной Федоровского в 20:00 состоится концерт певицы «Ива плачет».
Напомним, Ольга Бузова выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде 11 июля.
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