Опубликована программа «Столицы закатов» в Нижнем Новгороде на 12−14 июня

В пятницу, 12 июня, в Александровском саду состоится тренировка «Здоровая спина и медитация» под этноэлектронную музыку. На набережной Федоровского в 19:30 выступит певица Дина Мигдал, на Нижне-Волжской набережной в 20:00 — кавер-группа Golden Light.