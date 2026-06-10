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Президент США заявил о непробиваемой блокаде иранских портов

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одно судно не может прорвать американскую блокаду иранских портов без прямого разрешения Вашингтона. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Фейковые СМИ отказываются передавать, насколько эффективна морская блокада США, самая эффективная блокада в истории войн на море. Ничто не может просочиться через нее, если мы того не захотим. Это стена из стали!» — отметил Трамп.

По его словам, из-за блокады Иран потерял возможность вести торговлю, выплачивать зарплату военным и оплачивать счета.

Ранее в июне Трамп опубликовал в социальной сети угрозу в адрес Тегерана. Он уточнил, что Иран «слишком долго тянул с заключением выгодной для себя сделки», и добавил, что теперь Исламской Республике придется «расплатиться» за промедление и нежелание заключить мир.

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