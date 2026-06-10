Президент США заявил о непробиваемой блокаде иранских портов

«Фейковые СМИ отказываются передавать, насколько эффективна морская блокада США, самая эффективная блокада в истории войн на море. Ничто не может просочиться через нее, если мы того не захотим. Это стена из стали!» — отметил Трамп.
По его словам, из-за блокады Иран потерял возможность вести торговлю, выплачивать зарплату военным и оплачивать счета.
Ранее в июне Трамп опубликовал в социальной сети угрозу в адрес Тегерана. Он уточнил, что Иран «слишком долго тянул с заключением выгодной для себя сделки», и добавил, что теперь Исламской Республике придется «расплатиться» за промедление и нежелание заключить мир.