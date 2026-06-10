Президент США заявил о непробиваемой блокаде иранских портов

Ранее в июне Трамп опубликовал в социальной сети угрозу в адрес Тегерана. Он уточнил, что Иран «слишком долго тянул с заключением выгодной для себя сделки», и добавил, что теперь Исламской Республике придется «расплатиться» за промедление и нежелание заключить мир.