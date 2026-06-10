Хлебозавод «Юг Руси» в Ростове перешел в собственность государства

В июле прошлого года производственный комплекс выставлялся на продажу через сайт объявлений. Тогда собственник оценил актив в 850 млн руб. В описании указывалось, что земельный участок может использоваться не только для пищевого производства, но и под склады, административные здания и объекты государственного управления.