На Дону активистку заочно приговорили к 17 годам за содействие террористам

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2021 году Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону уже приговорил Анастасию Шевченко (признана Минюстом РФ иноагентом) к четырем годам условно за осуществление на территории России деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ) за участие в семинаре и митинге. Позже ее действия были переквалифицированы по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности нежелательной организации), а наказание смягчено до трех лет лишения свободы условно.