Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону активистку заочно приговорили к 17 годам за содействие террористам

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии общего режима бывшую активистку «Открытой России» (признана нежелательной организацией в РФ) Анастасию Шевченко (признана иноагентом). Фигурантка признана виновной в финансировании терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии общего режима бывшую активистку «Открытой России» (признана нежелательной организацией в РФ) Анастасию Шевченко (признана иноагентом). Фигурантка признана виновной в финансировании терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суде доказано, что подсудимая, являющаяся членом целого ряда неправительственных организаций, в феврале 2025 года начала собирать средства для украинского батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен на территории РФ).

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2021 году Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону уже приговорил Анастасию Шевченко (признана Минюстом РФ иноагентом) к четырем годам условно за осуществление на территории России деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ) за участие в семинаре и митинге. Позже ее действия были переквалифицированы по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности нежелательной организации), а наказание смягчено до трех лет лишения свободы условно.

В конце 2022 года условный срок был заменен на реальный «в связи с неисполнением возложенных обязанностей», поскольку летом того же года она эмигрировала в Литву и перестала отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

На данный момент иноагент Шевченко проживает в Вильнюсе.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше