На калининградском «Автоторе» начали производить внедорожники Tank 300

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Серийное производство внедорожников Tank 300 методом крупноузловой сборки началось в мае 2026 года на калининградском заводе «Автотор», сообщили в пресс-службе концерна Great Wall Motor, которому принадлежит бренд Tank.
«В мае 2026 на производственной площадке “Автотор” в Калининграде стартовало серийное производство рамного внедорожника Tank 300. Выпуск модели осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в дальнейшем на заводе планируется поэтапное расширение количества производственных операций и локализация производства данной модели.
Модель выпускается в четырех комплектациях «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум», которые оснащаются двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 218 лошадиных сил, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
В зависимости от комплектации у Таnk 300 калининградской сборки будет установлена либо жестко подключаемая система полного привода для тяжелого бездорожья, либо интеллектуальная система для движения по городу и на дорогах с переменным покрытием.
«Внедорожники Tank 300, произведенные на “Автотор”, проходят комплексную проверку качества в соответствии со стандартами концерна GWM. На все автомобили Tank 300 распространяется официальная гарантия и меры сервисной поддержки, осуществляемые в дилерской сети Tank в России», — уточняют в пресс-службе.