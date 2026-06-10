МВД обратилось к метеозависимым белорусам с серьезным заявлением

Министерство внутренних дел обратилось к метеозависимым белорусам с серьезным заявлением.
Как заметили в ведомстве, по стране установилась жаркая погода. В среду, 10 июня, синоптики прогнозируются до +28 градусов.
«Высокая температура воздуха и перепады атмосферного давления увеличивают риск переутомления и потери концентрации, что может привести к совершению ДТП», — заявили в МВД.
При жаре водителям, пассажирам, пешеходам следует контролировать свое самочувствие постоянно. В пиковые часы с 12.00 до 16.00 рекомендуется пить много воды и меньше находится под солнцем.
Метеозависимым белорусам, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно отказаться от поездок за рулем без крайней необходимости. Если это сделать невозможно, то нужно брать с собой все необходимые лекарства.
«При первых признаках недомогания или сонливости остановитесь за пределами дороги в тени, отдохните, умойтесь прохладной водой», — пояснили в ведомстве.
При жаркой погоде в салоне автомобиля запрещено оставлять одних детей и животных. Салон нагреется очень быстро, и опасная для жизни температура будет достигнута через 15−20 минут.