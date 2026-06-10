104-летие отметила Мария Погодина из Нижнего Новгорода

В 18 лет она вышла замуж, а в 1940 году молодая семья переехала в Горький. Когда началась Великая Отечественная война, муж Марии Афанасьевны, будучи сотрудником милиции, был направлен в Ленинград для поддержания правопорядка в городе во время фашистской блокады. Мария в это время работала на швейной фабрике, где шили военное обмундирование для фронта. После работы женщина трудилась на лесоразработках, рыла окопы, занималась полевыми работами. Общий трудовой стаж ветерана составляет 36 лет.