104-летие отметила Мария Погодина из Нижнего Новгорода

104-летие отметила старейший ветеран Советского района Нижнего Новгорода Мария Погодина. Об этом сообщает министерство социальной политики Нижегородской области.
Мария Афанасьевна родилась в деревне Лапшиха Дальнеконстантиновского района в многодетной семье, где у нее было четыре брата и две сестры. Отец и мать занимались сельским хозяйством. После окончания трех классов общеобразовательной школы юная нижегородка тоже стала работать вместе с родителями в колхозе.
В 18 лет она вышла замуж, а в 1940 году молодая семья переехала в Горький. Когда началась Великая Отечественная война, муж Марии Афанасьевны, будучи сотрудником милиции, был направлен в Ленинград для поддержания правопорядка в городе во время фашистской блокады. Мария в это время работала на швейной фабрике, где шили военное обмундирование для фронта. После работы женщина трудилась на лесоразработках, рыла окопы, занималась полевыми работами. Общий трудовой стаж ветерана составляет 36 лет.
После войны муж вернулся домой, и в течение нескольких лет в семье родилось три дочери. Сегодня о долгожительнице заботятся ее родные и близкие.
«Мария Афанасьевна человек нелегкой судьбы, но при этом она обладает огромным жизнелюбием. Несмотря на утрату зрения, она сохраняет острый ум и феноменальную память. Пишет стихи, посвященные военной тематике, а также своим родным и близким», — рассказали в ведомстве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ветеран-пограничник из Сергача поделился воспоминаниями.