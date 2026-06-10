В Тюмени пройдет ярмарка креативных индустрий

Ярмарка креативных индустрий пройдет 12 июня в Тюмени, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Мероприятие пройдет в кластере «809». Это финальное событие «Тюменской школы креативных индустрий — 2026». Гости смогут за один день познакомиться с локальными брендами, купить авторские товары, попробовать себя в творческих мастер-классах и увидеть, как предприниматели объединяются в необычные коллаборации.
На ярмарке будут представлены: авторская керамика, картины, открытки и иллюстрации, платки, одежда, аксессуары, свечи, декор, текстиль и предметы для дома, конфеты и шоколад ручной работы, чайные подарочные наборы, фотопроекты, видеопроекты и подкаст-студия, мастер-классы для детей и взрослых, а также консультации, творческие сессии и услуги специалистов. Ярмарка пройдет с 15:00 до 18:00 по адресу: улица Красина, 7.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.