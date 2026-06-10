Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени пройдет ярмарка креативных индустрий

Там будут представлены: авторская керамика, картины, одежда, аксессуары, предметы для дома и другое.

Ярмарка креативных индустрий пройдет 12 июня в Тюмени, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Мероприятие пройдет в кластере «809». Это финальное событие «Тюменской школы креативных индустрий — 2026». Гости смогут за один день познакомиться с локальными брендами, купить авторские товары, попробовать себя в творческих мастер-классах и увидеть, как предприниматели объединяются в необычные коллаборации.

На ярмарке будут представлены: авторская керамика, картины, открытки и иллюстрации, платки, одежда, аксессуары, свечи, декор, текстиль и предметы для дома, конфеты и шоколад ручной работы, чайные подарочные наборы, фотопроекты, видеопроекты и подкаст-студия, мастер-классы для детей и взрослых, а также консультации, творческие сессии и услуги специалистов. Ярмарка пройдет с 15:00 до 18:00 по адресу: улица Красина, 7.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.