В Тюмени пройдет ярмарка креативных индустрий

На ярмарке будут представлены: авторская керамика, картины, открытки и иллюстрации, платки, одежда, аксессуары, свечи, декор, текстиль и предметы для дома, конфеты и шоколад ручной работы, чайные подарочные наборы, фотопроекты, видеопроекты и подкаст-студия, мастер-классы для детей и взрослых, а также консультации, творческие сессии и услуги специалистов. Ярмарка пройдет с 15:00 до 18:00 по адресу: улица Красина, 7.