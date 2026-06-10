Жизненно важный препарат от язвенного колита исчез из нижегородских аптек

Пациенты обращались в Минздрав РФ и Росздравнадзор, но там не знают, когда Салофальк снова появится в продаже. В аптеках Нижнего Новгорода в ответ на запрос редакции «Осторожно, новости» подтвердили, что препарата нет в наличии. Проблемы с этими таблетками также отмечаются в некоторых других российских городах, например, в Казани.