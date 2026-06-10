Жизненно важный препарат от язвенного колита исчез из нижегородских аптек

Препарат, который жизненно необходим пациентам с неспецифическим язвенным колитом (НЯК), пропал из нижегородских аптек. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
Жители Нижнего Новгорода жалуются на то, что уже две недели не могут купить таблетки «Салофальк». Этот препарат пациенты с НЯК принимают в течение всей жизни. Отмечается, что отечественные аналоги таблеток не так эффективны, а также имеют множество побочных эффектов.
Пациенты обращались в Минздрав РФ и Росздравнадзор, но там не знают, когда Салофальк снова появится в продаже. В аптеках Нижнего Новгорода в ответ на запрос редакции «Осторожно, новости» подтвердили, что препарата нет в наличии. Проблемы с этими таблетками также отмечаются в некоторых других российских городах, например, в Казани.
Мы отправили запрос в министерство здравоохранения Нижегородской области, чтобы разобраться в ситуации.
Напомним, новую вакцину от менингококка исследуют в Нижегородском центре борьбы со СПИД.