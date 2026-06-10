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Юные тагильчане взяли бронзу на турнире по настольному теннису

В турнире приняли участие свыше 300 спортсменов.

Источник: Национальные проекты России

Юные спортсмены из Нижнего Тагила Свердловской области Иван Чеботарь и Анастасия Декабрьская завоевали бронзовые медали на турнире по настольному теннису, сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города. Мероприятие провели в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Межрегиональный турнир «Тюменский Меридиан. Будущее России» прошел с 27 по 31 мая. В нем приняли участие 305 спортсменов из различных регионов страны.

Нижний Тагил представляли воспитанники спортивной школы «Авиатор». Бронзовую медаль в категории юношей до 14 лет завоевал Иван Чеботарь. Бронзовую награду в категории девушек до 16 лет завоевала Анастасия Декабрьская.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.