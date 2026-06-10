Укус смертелен? Токсиколог Селянин развеял главные мифы о змеях

Первый летний месяц люди стремятся покинуть душные города и выбраться на природу: кто-то едет на дачу, кто-то на рыбалку, а кто-то просто погулять по лесу. Но июнь — любимый месяц ещё и у змей, в этот период у них наблюдается пик активности. Кого можно встретить в лесах и парках, чем опасны змеи, и как выжить после укуса — в материале сайта perm.aif.ru.
Не хотят вас убивать.
Страх к змеям у многих людей зародился из-за фильмов, в которых эти пресмыкающиеся ведут себя как настоящие хищники: выслеживают человека, догоняют его, нападают и проглатывают целиком…
В жизни змеи менее смелые и сами не очень-то хотят встречаться с человеком. А при контакте первым их действием будет попытка уползти. И только если человек будет настаивать и проявлять излишнее внимание к рептилии, она его укусит.
В регионах средней полосы России люди обычно встречаются с гадюками — эти змеи ядовиты, а их укус потенциально опасен для здоровья.
При этом, как рассказал главный внештатный специалист, токсиколог Министерства здравоохранения Пермского края Александр Селянин сайту perm.aif.ru, далеко не всегда укус змеи опасен.
«Умереть от укуса гадюки достаточно сложно. Мировая статистика говорит, что это лишь 0,3−1% от числа всех пострадавших. Чаще всего надо лишь вовремя обратиться к врачу», — объяснил эксперт.
Клиническая картина отравления зависит от многих фактором: и состояние здоровья самого человека, и место укуса, и количество укусов, и количество яда, и индивидуальной чувствительности. В двадцати процентах случаев змея при укусе может не ввести яд или ввести его в небольшом количестве. И тогда симптомы могут не развиться или быть слабовыраженными.
Смертельных случаев не было.
По словам специалиста, с начала сезона 2026 года в Пермском крае 7 человек пострадали от укусов змей. Больше всего случаев зафиксировано в Чайковском. Также за помощью обращались жители Кунгурского и Октябрьского округов.
«После укуса змеи появляется резкая боль. На коже остаются ранки от зубов, сразу начинается отёк, может появиться краснота или синяк. Дальше воспаление распространяется по венозным путям на весь организм», — рассказал токсиколог сайту perm.aif.ru.
Обычно последствия укуса проходят спустя пару дней. Но бывает, что яд змеи вызывает такие осложнения, как потеря сознания, головокружение, рвота, жидкий стул, падание артериального давления. Смертельных случаев в Пермском крае зафиксировано не было.
«Если укусила змеи, категорически нельзя накладывать жгут, нельзя резать места укуса с целью выведения яда, не нужно пытаться его отсосать», — напоминает эксперт.
Также Александр Селянин рекомендует не двигаться после укуса — активные физические нагрузки приведут к более быстрому распространению яда.
«Пострадавшего надо уложить в тень и дать ему обильное питьё. Алкоголь пить нельзя, будет ещё хуже. Транспортировать пострадавшего желательно в лежачем положении, потому что если он будет сидеть или стоять, может резко упасть давление», — предупредил Александр Селянин.
Кроме того, врач советует сразу после укуса снять украшения, часы и одежду с повреждённой части тела, так как через несколкьо часов из-за отёка сделать это будет проблематично. В первую очередь речь идёт о кольцах на пальцах. При сильном отёке кольца могут пережать пальцы, вызывая боль и мешая кровоснабжению.
«Кусаются, когда жарко».
По словам Александра Селянина, люди встречаются со змеями на дачных участках, в лесах, полях и болотистых местностях.
«Обычно змеи кусаются в жаркую погоду. Они греются на солнышке, а люди пытаются с ними контактировать и даже играть, бывает и такое. Берут рептилий на руки, а потом оказываются в больнице с укусами обеих рук», — поделился токсиколог с сайтом perm.aif.ru.
Специалист предупреждает, что не стоит недооценивать рептилий. Лучше всего не приближаться к змеям, как и они стараются не приближаться к людям. А при укусе обязательно обратиться к врачу.