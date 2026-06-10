Укус смертелен? Токсиколог Селянин развеял главные мифы о змеях

Первый летний месяц люди стремятся покинуть душные города и выбраться на природу: кто-то едет на дачу, кто-то на рыбалку, а кто-то просто погулять по лесу. Но июнь — любимый месяц ещё и у змей, в этот период у них наблюдается пик активности. Кого можно встретить в лесах и парках, чем опасны змеи, и как выжить после укуса — в материале сайта perm.aif.ru.