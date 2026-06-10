Пасынок Сергея Усольцева усомнился в принадлежности отцу найденной палки

Сын Ирины Усольцевой Даниил усомнился в принадлежности его семье найденной поисковиками палки для скандинавской ходьбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова Даниила Баталова.
«Могу с уверенностью сказать, что мой отец никогда не пользовался палками для ходьбы и презирал их. Надеюсь, что она (палка) не имеет отношения к моей семье», — сказал Даниил.
По словам парня, его отчим Сергей говорил, что скандинавские палки — лишний вес в походе, поэтому лучше, чтобы руки свободны были.
Добавим, что найденная в районе места исчезновения Усольцевых палка для скандинавской ходьбы стала главным открытием за все время поисков пропавшей семьи Усольцевых. До этого никаких значимых находок не было сделано, или о них публично не заявляли.
Теперь специалистам предстоит определить, принадлежала ли палка для скандинавской ходьбы Усольцевым или нет.
Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья. Они отправились в поход к скале Буратинка, будучи легко одетыми. В тот день погода резко испортилась, а семью никто больше не видел. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина словно испарились.
Выдвигались разные версии — от криминала до побега из России. Однако приоритетной СК считает несчастный случай. В районе Кутурчина много подземных пещер, куда могли угодить Усольцевы. Однако многие из них уже обследовали и никаких следов не обнаружили.
Поиски Усольцевых стали самыми масштабными. В них участвовали более 1,5 тысяч поисков со всей России. В конце мая поиски возобновляли, но уже с участием только профессиональных спасателей, следователей и опытных волонтеров. Доступ для обычных людей и журналистов в район поиска закрыли.
На данный момент поиски приостановлены. К каким результатам привели поиски Усольцевых можно узнать в нашем материале.