Челябинские кондитеры вернулись с выставки в Китае с наградой

Компания «Ура кондитеры» из Челябинской области вернулась с выставки Guangzhou Food Exhibition в Гуанчжоу с наградой, сообщили в министерстве международного и межрегионального сотрудничества региона. Участие в международных выставках соответствует целям и задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Региональный производитель кондитерских изделий, получивший господдержку на участие в выставке, представил свою продукцию на одной из ведущих выставок Китая, которая охватывает всю продуктовую цепочку пищевой индустрии.
Компания стала одним из победителей конкурсного отбора на участие с индивидуальными стендами в международных выставках, который проводило Агентство международного сотрудничества Челябинской области. В качестве господдержки производитель получил бесплатный индивидуальный стенд.
«Это наш первый опыт выхода на рынок южного Китая. Реакция на продукцию очень позитивная. Мы получили награду в номинации Premium Product Award. Для участия необходимо было предоставить образцы продукции, документ о проведении микробиологического исследования, а также описать ключевые преимущества продукта. Удалось встретиться с целевыми клиентами, несмотря на то, что выставка была небольшая и локальная. Очень признательны Агентству международного сотрудничества Челябинской области за системную помощь на протяжении всего времени подготовки и проведения мероприятия», — отметила руководитель отдела маркетинга ООО «Ура кондитеры» Елена Карманова.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.