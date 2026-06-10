Челябинские кондитеры вернулись с выставки в Китае с наградой

«Это наш первый опыт выхода на рынок южного Китая. Реакция на продукцию очень позитивная. Мы получили награду в номинации Premium Product Award. Для участия необходимо было предоставить образцы продукции, документ о проведении микробиологического исследования, а также описать ключевые преимущества продукта. Удалось встретиться с целевыми клиентами, несмотря на то, что выставка была небольшая и локальная. Очень признательны Агентству международного сотрудничества Челябинской области за системную помощь на протяжении всего времени подготовки и проведения мероприятия», — отметила руководитель отдела маркетинга ООО «Ура кондитеры» Елена Карманова.