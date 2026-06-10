Педагоги Первоуральска Свердловской области представили опыт на конференции

Педагоги из Первоуральска представили опыт работы на VIII конференции Института развития образования Свердловской области, сообщили в управлении образования городского округа Первоуральск. Мероприятие провели в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети».
В первой части конференции коллективы детских садов Первоуральска представили дидактические игры и пособия, провели мастер-классы, а заведующие и старшие воспитатели раскрыли эффективные методики организации работы в современных условиях. Затем участники перешли к пленарному заседанию и работе в секциях, где обсуждаемые темы были связаны с реальной практикой дошкольного образования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.