Путин назвал укрепление здоровья детей общенациональным приоритетом

«Укрепление здоровья детей — наш общенациональный приоритет. Мы от него не отступаем, несмотря на все внешние вызовы. Все это вещи приходящие — эти вызовы внешние, а дети, молодые поколения — это будущее России, продолжение нашего народа», — сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.