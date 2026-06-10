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Путин назвал укрепление здоровья детей общенациональным приоритетом

Владимир Путин назвал укрепление здоровья детей общенациональным приоритетом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Укрепление здоровья детей является общенациональным приоритетом, поскольку дети — это будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Укрепление здоровья детей — наш общенациональный приоритет. Мы от него не отступаем, несмотря на все внешние вызовы. Все это вещи приходящие — эти вызовы внешние, а дети, молодые поколения — это будущее России, продолжение нашего народа», — сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.