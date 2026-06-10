Пик альпинизма. В Красноярском крае выстраивают систему горного туризма

Перед основным штурмом группа выполнила акклиматизационный выход на пик Ленина в Киргизии (7134 м). «Мы поднялись, всё нормально», — буднично оценивает тот этап Захаров. Затем 20 красноярцев и восемь спортсменов из Германии перебрались на вертолётах под пик Коммунизма, и шестеро лучших начали работу на стене. Тактика опиралась на полное доверие внутри связки, где каждый участник был знаком с остальными по многолетним совместным тренировкам на Столбах. Большую роль сыграло и грамотное обустройство промежуточных лагерей.