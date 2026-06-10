Пик альпинизма. В Красноярском крае выстраивают систему горного туризма

Президент Краевой федерации альпинизма и пятикратный чемпион СССР Николай Захаров описывает свой путь как естественное продолжение детских занятий. Ходил в горы в родной Бирюсе, рыбачил с отцом. Плавно увлечение перетекло в профессию.
Ещё 20 лет назад он был признан Федерацией альпинизма России лучшим восходителем в классе высотных (1997) и технических (1998) восхождений. Подготовил около полусотни мастеров спорта по альпинизму и скалолазанию.
Как стать альпинистом и насколько популярны красоты Красноярского края у любителей высоты, Захаров рассказал корреспонденту krsk.aif.ru.
Начинали со Столбов.
Столбы — это скальный массив на окраине Красноярска, который уже много десятилетий служит тренировочной площадкой для начинающих альпинистов и скалолазов. Здесь формируется привычка к рельефу, умение оценивать силы и доверять партнёру. Для многих известных в стране восходителей именно эти скалы стали первой школой, а сама традиция столбизма во многом определила почерк красноярской команды.
По словам Захарова, десятки спортсменов из края прошли тот же маршрут от первых скальных выходов до серьёзных восхождений.
«У меня лично есть несколько восхождений, которые никто не повторял. Южная стена пика Коммунизма — на Эвересте нет таких маршрутов по технической сложности. Северная стена Хан-Тенгри — мировой класс. Первовосхождение в Антарктиде на гору, где никто не был, стена, мы лезли девять дней», — перечисляет он.
Эти результаты, по его оценке, выводят красноярскую школу за рамки регионального уровня. Помимо физической подготовки, Захаров подчёркивает значение теории. «Я перечитал все переводные книги — великих русских, французских, австрийских, английских альпинистов. Мы на этом опыте учились, использовали его в горах подсознательно».
Грандиозный подъём.
Красноярский край не располагает пятитысячниками, но это не снижает его привлекательности для альпинистов и туристов.
«Самая высокая гора у нас — пик Грандиозный, чуть меньше 3 тыс. м. Зато гор для занятий альпинизмом много: Ергаки, Борус, Восточный и Западный Саян», — уточняет Захаров. Популярность местных вершин постоянно растёт.
«На Мунку-Сардык в соседней Бурятии недавно собралось под тысячу человек только в мае. Представляете, палатки, около тысячи людей на одной горе», — делится он наблюдениями. Борус тоже остаётся востребованным. Туда приезжают и начинающие, и те, кто готовится к более серьёзным выездам.
По оценке Захарова, в крае альпинизмом и горным туризмом охвачены несколько тысяч человек. Немалая их часть — так называемые «дикие» туристы, которые ходят в горы самостоятельно, без оформления через федерации. Параллельно действует Красноярская федерация горного спортивного туризма, которая занимается спелеологией, пещерами, элементами скалолазания и походами.
Обучение в регионе выстроено по двухступенчатой схеме. Городская федерация Красноярска бесплатно работает с начинающими: даёт базовые знания, организует выезды, где основные расходы — это билеты и питание. Краевая федерация отвечает за спорт высших достижений, формирует сборные для чемпионатов России и международных соревнований.
Помимо классического альпинизма, развиваются смежные дисциплины. Скайраннинг — скоростной бег по горному рельефу — собирает спортсменов, способных подняться от Азау до вершины Западного Эльбруса и вернуться за четыре часа. У начинающего же альпиниста с рюкзаком и палаткой тот же путь занимает около трёх дней подъёма и день спуска. Ски-альпинизм — гонка на лыжах с подъёмами и спусками по крутому склону — недавно включён в олимпийскую программу.
«На первой Олимпиаде по этой дисциплине из всей сборной России только один спортсмен стал призёром — Никита Филиппов, завоевавший серебро. И у нас в Красноярском крае два человека уже попали в сборную страны», — говорит Захаров.
Пещера для чемпионов.
В 1990 году красноярская команда, куда входил и Захаров, провела экспедицию на Памир, итогом которой стала победа на чемпионате Советского Союза.
Задача состояла в первопрохождении (так называется новый маршрут любой команды) Южной стены пика Коммунизма высотой 7495 м. По технической сложности этот трек превосходит стандартные пути на Эверест, поэтому восхождение требовало тщательной подготовки.
Перед основным штурмом группа выполнила акклиматизационный выход на пик Ленина в Киргизии (7134 м). «Мы поднялись, всё нормально», — буднично оценивает тот этап Захаров. Затем 20 красноярцев и восемь спортсменов из Германии перебрались на вертолётах под пик Коммунизма, и шестеро лучших начали работу на стене. Тактика опиралась на полное доверие внутри связки, где каждый участник был знаком с остальными по многолетним совместным тренировкам на Столбах. Большую роль сыграло и грамотное обустройство промежуточных лагерей.
Важным элементом выживания на большой высоте, например, на пике Победы на Тянь-Шане, стали снежные пещеры.
«Мы всегда копаем снежную пещеру: это спасение. Мне приходилось сидеть по трое суток на большой высоте. Если снаружи минус тридцать, то в пещере всего несколько градусов мороза, почти ноль, а если зажечь горелку, то ещё теплее», — описывает Захаров.
Умение переждать непогоду в укрытии, не теряя контроля над ситуацией, часто определяет результат восхождения. Первопрохождение Южной стены пика Коммунизма принесло красноярской сборной звание чемпионов Советского Союза.
«Это было первовосхождение и один из лучших наших подъёмов за всю историю», — резюмирует президент краевой федерации. Спустя десятилетия он оценивает тот выезд как закономерный итог подготовки на постоянной практике и командной сыгранности. И такой путь может пройти каждый, кто влюблён в горы.
«Если человек ходит в горы для отдыха, как на фитнес, проводит отпуск, укрепляет здоровье, это и есть туризм. Ради этого данный вид спорта и развивают — для обычных отдыхающих», — говорит он о работе федерации.
Вершина всегда сильней.
Зачем люди идут в горы, ведь это опасно? Николай отвечает так: «Альпинисты-спортсмены — все “больные” люди. Лезут чёрт знает куда. Но это наша жизнь. Такое общее слово. Что хотим увидеть с высоты, куда и птицы редко залетают?
Представьте: мы живём в городах, как в муравейнике, вокруг люди. Привыкли к общению, заботам, зарабатыванию денег. Но на земном шаре есть и другие места — горы. Уедешь хотя бы на Памир или Тянь-Шань — там вообще никого нет. Ты лезешь на гору, и никто тебя не спасёт. МЧС нет, скорой нет. Ты чётко понимаешь: сделаешь что-то не так — останешься здесь навсегда.
Человек меняется психологически: сильный становится сильнее, а слабый — слабее! Никто не поможет. Поэтому там совсем другие ощущения. Ты чувствуешь себя песчинкой, никем. И только если попросишь гору сохранить тебе жизнь, отнесёшься к ней с уважением, может быть, она сохранит. Гора всегда сильнее".
Ранее Захаров рассказывал, есть ли общее между исчезновением Усольцевых и экс-спецназовца, а также об ошибках печально известной альпинистки Наговициной и о трагедии с красноярцами на Мунку-Сардык.