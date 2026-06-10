В Сочи борются с пальмовым вредителем — красным пальмовым долгоносиком. Об этом сообщает МЦУ города-курорта.
Один из методов борьбы является вырубка усыхающих деревьев. Однако подобные манипуляции осуществляются только на основании порубочного билета. Его можно получить через Единый или Региональный портал госуслуг.
В случае обнаружения увядающих пальм или деревьев с перфорированными листьями жителей и гостей Сочи просят обращаться по телефонам:
Центральный район —
Хостинский район —
Лазаревский район —
Адлерский район —