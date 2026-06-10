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В Сочи борются с пальмовым вредителем

В Сочи борются с пальмовым вредителем — красным пальмовым долгоносиком.

Источник: Аргументы и факты

В Сочи борются с пальмовым вредителем — красным пальмовым долгоносиком. Об этом сообщает МЦУ города-курорта.

Один из методов борьбы является вырубка усыхающих деревьев. Однако подобные манипуляции осуществляются только на основании порубочного билета. Его можно получить через Единый или Региональный портал госуслуг.

В случае обнаружения увядающих пальм или деревьев с перфорированными листьями жителей и гостей Сочи просят обращаться по телефонам:

Центральный район — 8 (862) 264−84−99;

Хостинский район — 8 (862) 266−85−65;

Лазаревский район — 8 (862) 274−39−57;

Адлерский район — 8 (862) 240−02−05.