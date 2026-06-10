Полная программа праздника 12 июня в Самаре и Тольятти

В музее Эльдара Рязанова все желающие смогут узнать об истории нашей страны от крещения Руси и Куликовской битвы до Великой Отечественной войны и покорения космоса — 12 июня в 16:00 там состоится лекция «Великие собиратели Земли Русской» (12+), предварительная запись в соцсетях. После лекции зрители смогут посетить кинопоказы в сквере Эльдара Рязанова: в 17:00 в нем покажут «Александра Невского» (6+), в 19:00 — «Гусарскую балладу» (6+).