Полная программа праздника 12 июня в Самаре и Тольятти

В пятницу, 12 июня, вся страна отметит День России. В Самаре и Тольятти решили сделать эти длинные выходные максимально насыщенными и подготовили разнообразную экскурсионную и театральную программу. Редакция samara.aif.ru собрала информацию о самых важных мероприятиях.
Софийская набережная Самары (Ладья)
Основной площадкой на территории города станет Софийская набережная, которую горожане больше знают, как набережную у «Ладьи». 11 июня в 19:00 в амфитеатре начнётся праздничное выступление Самарского концертного духового оркестра. Коллектив исполнит любимые мелодии отечественных авторов и популярные патриотические песни разных лет. А в 21:00 все желающие смогут посмотреть в кинотеатре под открытым небом «Филин» фильм «Я шагаю по Москве» (12+).
В День России, 12 июня, здесь же в 16:30 состоится показ анимационного проекта «Гора Самоцветов», в 18:20 — фильма «Движение вверх» (6+), а в 20:40 — киноленты «Адмиралъ» (18+).
Музеи Самары в День России-2026
Детская картинная галерея 12 июня с 10:00 до 18:00 приглашает бесплатно посетить выставку «Жить по-самарски. Люди, моды, пароходы», с 15:00 до 17:30 — прогуляться по саду особняка Клодта, а в 16:00 — посетить выступление Военного духового оркестра Рощинского гарнизона (все мероприятия — 0+).
Музей-галерея «Заварка» 12 июня приглашает на концерт ансамбля «Вечора» (12+), который станет одновременно открытием фестиваля «Будь как Дома», посвященного архитектурному, материальному и бытовому наследию Ленинского района. Ансамбль исполнит песни, традиционно звучавшие на семейных праздниках. Вход бесплатный, но необходима предварительная запись на сайте.
В музее Эльдара Рязанова все желающие смогут узнать об истории нашей страны от крещения Руси и Куликовской битвы до Великой Отечественной войны и покорения космоса — 12 июня в 16:00 там состоится лекция «Великие собиратели Земли Русской» (12+), предварительная запись в соцсетях. После лекции зрители смогут посетить кинопоказы в сквере Эльдара Рязанова: в 17:00 в нем покажут «Александра Невского» (6+), в 19:00 — «Гусарскую балладу» (6+).
Авторская экскурсия в музее им. Алабина: в 16:00 начнется тематическая программа «Традиционное жилище». Гостям подробно расскажут, как обустраивали свой быт и дома народы, в разные исторические эпохи населявшие территорию Самарского края.
Библиотеки Самары: программа Дня России
Самарская публичная библиотека в праздничные выходные приглашает на экскурсию «Замечательные достопримечательности» (6+) по городским скульптурам и памятникам Самары — она состоится 13 июня в 12:00, запись по телефону
Библиотека № 8 приглашает 12 июня в 13:00 на художественную выставку «Истоки» (12+), на которой представлены творческие работы членов регионального отделения Союза художников России.
Театры Самары: спектакли в День России
Шостакович Опера Балет (Малая сцена): в 12:00 и 19:00 самарцев приглашают на показ водевиля «Всё дело в шляпке» (12+). Зрителям обещают погружение в атмосферу старинных усадеб, светских тайн и забавных недоразумений.
Самарский театр драмы: в 18:00 на сцене начнётся знаменитый спектакль «Дон Жуан» (16+). Постановка болгарского драматурга Александра Морфова представляет собой современную интерпретацию классической пьесы Жана-Батиста Мольера.
Семейные интерактивы 12 июня 2026 года в Самаре
Пиратский квест: в 11:00, 14:00 и 17:00 Шостакович Опера Балет проведет уличный квест «Курс капитана» (12+). Мероприятие приурочено к премьере мюзикла «Остров сокровищ». Территория перед театром превратится в пиратский маршрут, где участникам предстоит искать подсказки и преодолевать препятствия.
Пленэр в Музее модерна: в 15:00 юных самарцев ждут на детское творческое занятие «Пленэр: этюд стоящего дерева» (0+). Под руководством художника Антона Вейса ребята научатся рисовать на открытом воздухе и разберутся с понятиями линейной и воздушной перспективы.
День России-2026 в Тольятти
На набережной Автозаводского района 12 июня в 12:00 стартует акция «Ленточка России» по плетению сетей для зоны СВО. В культурном центре «Автоград» на улице Юбилейной, 8 в 14:00 начнётся концертная программа «Великое имя — Россия».
В Центральном районе в Дворце культуры «Тольятти» им. Абрамова в 13:00 стартует концертная программа «Россия в сердце навсегда».
В Комсомольском районе в центре развития творчества детей и юношества «Истоки» на 60 лет СССР, 17 с 16:00 можно будет послушать концертную программу «Душа России в песнях». В сквере досугового центра «Русич» на Носова, 10 в 17:00 начнётся концертная программа «Родина моя!». А в 21:00 на площадке Дворца культуры «Тольяттиазот» на Коммунистической, 12 откроется в 21:00 летний кинотеатр «Под звёздным небом Тольятти».
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