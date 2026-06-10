День России в Москве: куда сходить 12 июня, патриотические акции, выставки, концерты

В этом году исторический фестиваль «Времена и эпохи» посвящен не только военным победам, но и развитию культуры, литературы, театра и балета. В парке «Митино» воссоздадут события 1812 года: быт армий, кавалерию, реконструкции боев и парады. В парке «Радуга» гости увидят турниры и сражения русских дружин IX-XIII веков. В кинопарке «Москино» покажут Россию начала XX века и Первую мировую войну: ярмарку, проводы солдат, реконструкции. На Страстном бульваре — выставка «1812 год: время славы и восторга» с костюмами, маршами и мастер-классами. На Чистопрудном бульваре — «Серебряный век»: костюмы, прогулки с героями Чехова, чтения и танцы.