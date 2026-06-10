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Опубликованы задания финального этапа конкурса «Наш “Пари НН”»

Имя победителя станет известно 11 июня.

ИА «Время Н» публикует задания финального этапа конкурса «Наш “Пари НН”».

Участникам предстоит ответить на следующие вопросы:

Сколько матчей провела команда «Пари НН» и ее предшественники («Волга-Олимпиец», «Олимпиец», «Нижний Новгород») в первенствах России и чего было больше: побед или поражений? Кто изображен на фото? Сколько команд академии «Пари НН» выступают в этом сезоне в ЮФЛ?

Участникам необходимо максимально оперативно прислать правильные ответы на редакционную почту: redaktor@vremyan.ru. В письме следует указать тему «Наш “Пари НН”», ФИО и контактный телефон.

Итоги конкурса будут подведены в четверг, 11 июня, в 16:00 (информация появится в новостной ленте на нашем сайте, а также в канале МАКС).

Победитель конкурса получит замечательную книгу «Летопись нижегородского футбола» (6+), обладатели второго и третьего мест — сувениры с атрибутикой клуба.

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