Опубликованы задания финального этапа конкурса «Наш “Пари НН”»

Сколько матчей провела команда «Пари НН» и ее предшественники («Волга-Олимпиец», «Олимпиец», «Нижний Новгород») в первенствах России и чего было больше: побед или поражений? Кто изображен на фото? Сколько команд академии «Пари НН» выступают в этом сезоне в ЮФЛ?