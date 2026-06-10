Опубликованы задания финального этапа конкурса «Наш “Пари НН”»

ИА «Время Н» публикует задания финального этапа конкурса «Наш “Пари НН”».
Участникам предстоит ответить на следующие вопросы:
Сколько матчей провела команда «Пари НН» и ее предшественники («Волга-Олимпиец», «Олимпиец», «Нижний Новгород») в первенствах России и чего было больше: побед или поражений? Кто изображен на фото? Сколько команд академии «Пари НН» выступают в этом сезоне в ЮФЛ?
Участникам необходимо максимально оперативно прислать правильные ответы на редакционную почту: redaktor@vremyan.ru. В письме следует указать тему «Наш “Пари НН”», ФИО и контактный телефон.
Итоги конкурса будут подведены в четверг, 11 июня, в 16:00 (информация появится в новостной ленте на нашем сайте, а также в канале МАКС).
Победитель конкурса получит замечательную книгу «Летопись нижегородского футбола» (6+), обладатели второго и третьего мест — сувениры с атрибутикой клуба.
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