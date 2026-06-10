Путин: Россия будет продвигать ценности по обеспечению счастливого детства

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. РФ продолжит и дальше продвигать ценности по обеспечению счастливого детства, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Если европейские деятели озабочены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно, правильные ценности продвигаем. Так будем действовать и дальше», — сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.