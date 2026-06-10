Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил спецслужбам защитить места отдыха детей

Путин поручил спецслужбам в период летних каникул защитить места отдыха детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям спецслужб и силовых структур защитить в период летних каникул места отдыха детей, в том числе детские центры и лагеря.

«Еще раз обращаю внимание руководителей всех спецслужб и силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом, по всей образовательной и социальной системе», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Глава государства добавил, что к этому поручению нужно отнестись и действовать с максимальной ответственностью.

«Прошу оперативно провести соответствующую работу, в период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы», — заключил Путин.