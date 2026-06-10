Путин поручил спецслужбам защитить места отдыха детей

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям спецслужб и силовых структур защитить в период летних каникул места отдыха детей, в том числе детские центры и лагеря.
«Еще раз обращаю внимание руководителей всех спецслужб и силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом, по всей образовательной и социальной системе», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Глава государства добавил, что к этому поручению нужно отнестись и действовать с максимальной ответственностью.
«Прошу оперативно провести соответствующую работу, в период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы», — заключил Путин.