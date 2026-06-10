Путин поручил спецслужбам защитить места отдыха детей

«Еще раз обращаю внимание руководителей всех спецслужб и силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом, по всей образовательной и социальной системе», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.