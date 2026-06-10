В 85 селах Ставрополья улучшили связь и мобильный интернет

Связь и мобильный интернет с начала года улучшили в 85 селах Ставропольского края, сообщили в региональном правительстве. Работы отвечают целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Модернизация проведена в малых населенных пунктах Нефтекумского, Туркменского, Кочубеевского, Труновского, Советского, Арзгирского, Левокумского, Шпаковского, Александровского, Андроповского, Грачевского, Красногвардейского, Ипатовского, Курского округов.
Инженеры сотовых компаний обновили имеющееся и установили новое оборудование, в том числе с увеличенным радиусом действия, расширили зоны покрытия и усилили сигнал. Также проведено перераспределение частот с устаревшего стандарта 3G на более востребованный 4G. Скорость передачи данных увеличилась в селах Безопасном, Нины, Новоромановском, Николо-Александровском, Сенгилеевском.
Отметим, что развивать связь помогает также установка отечественных базовых станций. В этом году их построено 25, из них 19 — в сельских населенных пунктах.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.