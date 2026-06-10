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Участники СВО из Ростовской области поборются за мандаты Госдумы

Среди будущих кандидатов на Дону их больше всех в сравнении с другими регионами.

В сентябре 2026 года в стране пройдут выборы в Государственную Думу девятого созыва. Их проведут по смешанной системе: 225 депутатов изберут по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. При этом впервые в думском голосовании примут участие жители новых регионов России.

9 июня в донской столице на расширенной конференции подвели итоги предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для участия в выборах в Госдуму девятого созыва.

Губернатор Ростовской области, член Высшего совета партии Юрий Слюсарь проанализировал результаты предварительного голосования и обозначил приоритетные задачи для регионального отделения и кандидатов, прошедших отбор.

«Сейчас особое время, и нам необходимо стратегически увязывать общегосударственные приоритеты с задачами развития Ростовской области. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы в новом составе Государственной Думы работала сильная, компетентная, ответственная донская команда депутатов», — подчеркнул глава региона.

На Дону сформирован список кандидатов, немалую часть которого составляют представители промышленного сектора. Эксперты отмечают, что такой состав способствует устойчивому экономическому развитию региона.

Юрий Слюсарь сообщил, что в число лидеров отбора кандидатов по списку вошли действующие депутаты ГД РФ Владимир Гутенёв, Александр Шолохов, Виктория Абрамченко, и другие, а по одномандатным округам — депутат Госдумы Екатерина Стенякина, советник губернатора Ростовской области Сергей Медведев, руководитель СУ СК России по Ростовской области Аслан Хуаде и действующие депутаты Законодательного собрания региона Артём Величко, Сергей Рожков, Дмитрий Сизякин. Кроме того, на всех уровнях выборов в числе победителей отбора 200 участников и ветеранов СВО — это самое большое число в сравнении с другими регионами, подчеркнул председатель донского парламента, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко.

«Эффективной работа в Государственной Думе может быть только у того депутата, который имеет значительный опыт деятельности на разных уровнях государственного управления, понимает механику принятия решений не только на федеральном уровне, но и на местном, на региональном», — отметил Александр Ищенко.

Также обсудили обновление народной программы, куда уже поступило 150 тыс. предложений от жителей Дона.

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