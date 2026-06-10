На проспекте Победы столкнулись две легковушки, есть пострадавший

Авария произошла накануне в 16:22 у дома № 257. По данным полиции, Mercedes ехал от улицы Менделеева в сторону Балтийского шоссе и, не выдержав дистанцию, врезался в Volkswagen. 45-летний мужчина, который был за рулём первой легковушки, получил травмы.