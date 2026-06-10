Путин подписал закон о едином сроке прохождения медосмотра для мигрантов

Принятым законом вводится единый порядок обязательного медосвидетельствования иностранных граждан — в течение 30 со дня въезда в РФ. Теперь иностранцы, находящиеся на территории страны более 90 дней, а также все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также ВИЧ-инфекции.