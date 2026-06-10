Условия для инвесторов в российских регионах выравниваются

Итоги XIII Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России, объявленные на Петербургском международном экономическом форуме, многих руководителей субъектов РФ заставили задуматься. Перестановки произошли даже на верхних строчках рейтинга, сформированного Агентством стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями страны. Из регионов Большого Урала в первую десятку, как и в прошлом году, вошли три, но если Югра в нее наконец-то вернулась, то Тюменская и Челябинская области ощутимо сдали позиции.
Напомним: цель Национального рейтинга — формирование комплексной и объективной системы оценки результативности усилий региональных органов власти и муниципалитетов, направленных на улучшение качества деловой среды. Чтобы оценить работу местных чиновников, исследователи АСИ опросили около полумиллиона предпринимателей из всех субъектов РФ. В этом году инвестрейтинг сформирован по 88 показателям.
При этом эксперты отметили общий тренд: показатели стали выше у всех регионов России, а разрыв между ними сократился — соперничать в отсутствие явных аутсайдеров становится все сложнее. Но впервые с 2022 года динамика роста индекса замедлилась.
Итак, лидеры все те же: список традиционно возглавила Москва, но теперь столица делит первое место с Татарстаном, который в 2025 году занимал второе. На следующей ступени тоже два региона — Нижегородская (она сохранила позицию) и Московская (третье место в 2025 году) области. На третьей строчке Санкт-Петербург, поднявшийся за год с шестого места, а также Сахалинская область (+1) и Республика Башкортостан, сохранившая прежнюю позицию. Четвертое место заняли Калужская область (+1) и Краснодарский край (+3).
К сожалению, регионы Большого Урала появляются только с седьмой строки. Для Тюменской области, в 2021-м, 2023-м и 2024-м годах занимавшей третью, а в 2025-м — четвертую, — это прямо-таки провал. А вот скачок Югры, после двухлетнего перерыва вернувшейся в первую десятку, — это достижение, которое гендиректор АСИ Светлана Чупшева назвала одним из самых заметных в текущем году.
— Это оценка реальных изменений, которые уже ощущают и бизнес, и жители Югры. Сокращение административных барьеров позволяет быстрее запускать новые производства, строить школы, больницы, жилые кварталы. Югра продолжит создавать благоприятные условия для инвестиций, потому что это напрямую влияет на качество жизни, — прокомментировал успех региона губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
— Главный вывод такой: регионы продолжают улучшать условия для бизнеса, но рост перешел к более плавной траектории. Регионы продолжают сокращать административные барьеры. Лучше стали показатели по недвижимости, подключению к инженерной инфраструктуре и регуляторным процедурам. К примеру, в Югре сроки получения разрешения на строительство на 25 процентов короче среднероссийских, а аренда земельных участков с проведением торгов занимает меньше времени, чем в большинстве субъектов РФ. За прошедший год значение этого показателя сократилось на 18 процентов, — отметила Светлана Чупшева.
Глава Тюменской области Александр Моор считает результат своего региона поводом для анализа ситуации и продолжения тесного взаимодействия с бизнесом. Очевидно, детальный разбор полетов ожидается и в Свердловской области, которая переместилась с 10-го на 14-е место, и в Челябинской, потерявшей четыре позиции. К сожалению, Курганская область, несмотря на впечатляющие успехи в экономике, в число лидеров инвестрейтинга пока не вошла — у нее 22 место.
Прямая речь.
Артем Жога, полпред президента РФ в УрФО:
— Пять регионов Уральского федерального округа вошли в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Всего за 2025 год объем инвестиций в основной капитал в целом по УрФО составил без малого пять триллионов рублей. Инвестиционный рейтинг — это инструмент стратегического развития. Он помогает оценить, где удобнее всего вести бизнес в России. Искренне рад за региональные команды. Ваш профессионализм и умение слышать бизнес — это залог успешного развития и высоких результатов.