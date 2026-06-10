Условия для инвесторов в российских регионах выравниваются

— Главный вывод такой: регионы продолжают улучшать условия для бизнеса, но рост перешел к более плавной траектории. Регионы продолжают сокращать административные барьеры. Лучше стали показатели по недвижимости, подключению к инженерной инфраструктуре и регуляторным процедурам. К примеру, в Югре сроки получения разрешения на строительство на 25 процентов короче среднероссийских, а аренда земельных участков с проведением торгов занимает меньше времени, чем в большинстве субъектов РФ. За прошедший год значение этого показателя сократилось на 18 процентов, — отметила Светлана Чупшева.