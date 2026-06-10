Резервисты «БАРС-НН» уничтожили четыре БПЛА в Нижегородской области за два дня

Резервисты «БАРС-НН» сбили четыре беспилотника в Нижегородской области за два дня. Об этом сообщил глава Павловского округа Алексей Кириллов в социальных сетях.
Бойцы успешно отразили беспилотные атаки противника на критически важные объекты региона. Четыре БПЛА самолетного типа летели в сторону одного из предприятий топливно-энергетического комплекса.
«Теперь новое вооружение помогает более качественно выполнять задачи, потому что оно быстрое в развертывании и очень точное», — рассказал резервист «Опер».
Алексей Кириллов напомнил, что резервисты проходят службу только на территории Нижегородской области.
Напомним, ПВО отразила атаку БПЛА над Нижегородской областью с 9 на 10 июня.