На поиски оранжевого контейнера. Как начать сортировать мусор

— Первое — по возможности отказаться от всего одноразового в пользу многоразового (посуда, полотенца, платки и т. д.). Второе — выбирать товары с минимальной упаковкой из натуральных материалов (бумага, картон) или вовсе без неё. Пункт третий: стараемся планировать меню и покупки на неделю. Приобретаем необходимое оптом и отдаём предпочтение товарам в экономичной упаковке. То есть берём, допустим, не пять маленьких пачек печенья, а одну большую. Ещё важно поддерживать местных производителей, которые используют меньше упаковки. Шампуни и мыло лучше покупать в сухом виде — брусочками. Для овощей и фруктов в магазине используем не целлофановые и полиэтиленовые кулёчки, а хлопковые мешочки или сетчатые авоськи. А пакеты- «маечки» можно заменить на шопперы. Это не только полезно для природы, но также удобно, модно и выгодно. «Майки» стоят около 10 ₽ Если вы ходите за покупками каждый день, то тратите в месяц примерно 300−310 ₽ или больше. Некоторые магазины позволяют приносить потребителям свои контейнеры для определённых товаров. Открываются точки, где можно купить бытовую химию на розлив. А при покупке техники лучше выбирать ту, что на аккумуляторах, которые можно заряжать, а не на батарейках.