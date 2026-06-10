На поиски оранжевого контейнера. Как начать сортировать мусор

Мы ежедневно потребляем множество товаров, оставляя огромное количество отходов, которые загрязняют природу и, значит, вредят нашему здоровью. Альтернатива — сортировка мусора для его дальнейшей переработки. Это и для окружающей среды полезно, и позволяет экономить ресурсы. С чего начать раздельный сбор отходов? Насколько это трудо и времязатратный процесс? Об этом рассказала начальник отдела экологических проектов ПРО ТКО Ольга Кудряшова.
Следуй маркировке.
Ирина Вервильская, perm.aif.ru: Кому в первую очередь стоит задуматься о сортировке мусора?
Ольга Кудряшова: Тем, кто часто покупает товары в пластиковой упаковке. Это, например, напитки в бутылках, продукты в контейнерах или на подложках. Такие люди генерируют значительный объём пластиковых отходов, которые можно было бы переработать, сократив тем самым негативное влияние на окружающую среду и сэкономив природные ресурсы. Вторая категория — пермяки, на чьих контейнерных площадках (КП) уже появились оранжевые баки, облегчающие процесс. Они предназначены для отходов из пластика, полиэтилена, стекла, бумаги, металла. Мусор из этих баков поступает в пункт сортировки, где отходы готовят к переработке. А зелёные контейнеры — для смешанного мусора (пищевые отходы, средства гигиены и т. д.), который размещается на полигонах.
— Пластик бывает разных категорий. Какой подходит для оранжевых контейнеров?
— Действительно, на всех пластиковых изделиях есть маркировка. Если там указаны цифры 1, 2, 3, 5, 6, то его можно класть в оранжевый контейнер. В переработку идут большинство распространённых видов пластика, особенно те, что имеют маркировку 1 (ПЭТ), 2 (ПНД), 4 (ПВД), 5 (PP) и 6 (PS). Однако есть и исключения. Так, пластик с маркировкой 3 (ПВХ) и 7 (смешанные виды) обычно не принимают.
— Где найти оранжевый контейнер?
— В 21 муниципалитете края установлены 1 383 таких ёмкости. До конца года планируется расставить в 19 территориях ещё около 400. А вообще они должны быть на каждой контейнерной площадке. Обязанность управляющей организации (УК, ТСЖ и т. д.) установить их прописана в краевом законодательстве.
— Что делать, если такого бака нет?
— Управляющей организации следует обратиться в ПРО ТКО. Региональный оператор предоставит оранжевый контейнер для раздельного сбора сухих отходов бесплатно. Отмечу, что расстановка таких баков зависит от мусороперерабатывающей инфраструктуры. В крае уже есть 11 сортировочных комплексов.
Первый шаг.
— С чего начать раздельный сбор отходов? Нужно, к примеру, купить второе мусорное ведро?
— Это вовсе не обязательно. У меня, допустим, под раковиной ведро для смешанных отходов и пакет для перерабатываемого мусора: стекла, пластика, бумаги и т. д.
— Как подготовить мусор к переработке?
— Отходы, предназначенные для оранжевого контейнера или экопункта, следует промыть, чтобы не было остатков пищи и жира, просушить, утрамбовать. С пластиковых бутылок желательно снять крышки и колечки — они перерабатываются отдельно. Также необходимо удалить этикетки, которые, как правило, не подлежат переработке. Аналогичным образом поступаем со стеклянными банками, консервами и пр. Всё моем и подсушиваем. Удаляем скрепки из бумаги, вырезаем жирные пятна с упаковочного картона. Если вы этого не сделали — ничего страшного, этим займутся в пункте сортировки.
— Что категорически нельзя выбрасывать ни в оранжевый, ни в зелёный контейнеры?
— Люминесцентные лампы, батарейки, аккумуляторы. Их должны принимать и утилизировать управляющие организации многоквартирных домов — это входит в плату, которую взимают с жителей. Когда речь о частном секторе, обязанность возлагается на местную администрацию. Ртутные градусники можно сдать в специализированную организацию на утилизацию. Адрес можно найти в интернете. На контейнерных площадках нельзя оставлять строительный мусор. Сделали ремонт? Заказываем машину для вывоза отходов на полигон. Такую услугу оказывает и ПРО ТКО. Старую бытовую технику можно сдать в специальные пункты приёма. Также крупные торговые сети периодически проводят акции по её сбору и обмену на новую. Мебель оставляем на площадке для крупногабаритного мусора, в контейнеры не кладём.
— Что делать с покрышками?
— Их запрещено оставлять на контейнерных площадках. Можно оставить их в жёлтых бункерах, появившихся по акции «ПроШина», или передать на утилизацию в специализированную организацию, к примеру, по адресу: ул. ВерхнеМуллинская, 120.
Принимают по одёжке.
— Как быть со старой одеждой?
— Для сбора текстиля и обуви в Перми установлены более сотни специальных контейнеров. Они есть во всех районах. Собранные вещи после сортировки передают нуждающимся или отправляют на предприятие с полным циклом переработки в Иваново.
Покупать с умом.
— Как изменить свою потребительскую корзину, чтобы снизить количество высвобождаемого мусора?
— Первое — по возможности отказаться от всего одноразового в пользу многоразового (посуда, полотенца, платки и т. д.). Второе — выбирать товары с минимальной упаковкой из натуральных материалов (бумага, картон) или вовсе без неё. Пункт третий: стараемся планировать меню и покупки на неделю. Приобретаем необходимое оптом и отдаём предпочтение товарам в экономичной упаковке. То есть берём, допустим, не пять маленьких пачек печенья, а одну большую. Ещё важно поддерживать местных производителей, которые используют меньше упаковки. Шампуни и мыло лучше покупать в сухом виде — брусочками. Для овощей и фруктов в магазине используем не целлофановые и полиэтиленовые кулёчки, а хлопковые мешочки или сетчатые авоськи. А пакеты- «маечки» можно заменить на шопперы. Это не только полезно для природы, но также удобно, модно и выгодно. «Майки» стоят около 10 ₽ Если вы ходите за покупками каждый день, то тратите в месяц примерно 300−310 ₽ или больше. Некоторые магазины позволяют приносить потребителям свои контейнеры для определённых товаров. Открываются точки, где можно купить бытовую химию на розлив. А при покупке техники лучше выбирать ту, что на аккумуляторах, которые можно заряжать, а не на батарейках.
— Что ещё важно в плане покупок?
— Не ходите в магазин голодным, иначе захочется купить больше продуктов, чем нужно. А потом еда будет попросту портиться в холодильнике. Не стоит бездумно приобретать новую одежду: за модой вы не угонитесь, зато потратите деньги и накопите дополнительные отходы. Старайтесь увеличивать срок службы своих вещей, чтобы они как можно дольше не превращались в мусор.
— А как пустить в дело пищевые отходы?
— Весной-осенью некоторые из них можно использовать в качестве удобрения. К примеру, цветы очень любят перегнившую банановую кожуру.
Капля в море.
Многие пермяки подумывают о раздельном сборе мусора, но не верят в эффективность этой меры, поскольку большинство горожан этим не занимаются. Стоит ли тратить время?
«Однозначно стоит. Это имеет смысл и эффект, даже если вокруг пока нет единомышленников. Наши действия могут стать началом изменений и принести пользу как лично нам, так и окружающей среде. Не нужно ждать, пока кто-то другой защитит природу от мусора. Важно, чтобы каждый участвовал в этом деле. Будьте примером для окружающих. Даже небольшое количество переработанных отходов имеет экологический эффект, снижает нагрузку на полигоны и способствует сохранению природных ресурсов. В Пермском крае всё больше жителей начинают сортировать мусор. Главное — не загонять себя в жёсткие рамки. Занимайтесь сортировкой в меру своих сил — так, чтобы не пропало желание, не будьте перфекционистами», — говорят в ПРО ТКО.