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Путин рассказал о количестве обратившихся за семейным налоговым кэшбеком

Путин: 1,5 млн человек обратились за семейным налоговым кэшбеком.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Порядка 1,5 миллионов человек уже обратились за семейным налоговым кешбэком, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%.

«На сегодняшний день с заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратилось порядка полутора миллионов человек», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога.