Путин рассказал о количестве обратившихся за семейным налоговым кэшбеком

Глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%.