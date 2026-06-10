Путин рассказал о количестве обратившихся за семейным налоговым кэшбеком

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Порядка 1,5 миллионов человек уже обратились за семейным налоговым кешбэком, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%.
«На сегодняшний день с заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратилось порядка полутора миллионов человек», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога.