Налоговые пошлины для иностранцев повысили в Нижегородской области

Госдума в третьем чтении одобрила закон о многократном увеличении госпошлин для мигрантов. Норма начнёт действовать спустя месяц после официального опубликования документа, что затронет и Нижегородскую облать. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы России.
Существенно выросли платежи по ключевым миграционным процедурам. Так, оформление российского гражданства теперь обойдётся в 50 тысяч рублей вместо прежних 4,2 тысячи. Получение разрешения на временное проживание подорожало с 1,9 тысячи до 15 тысяч рублей.
Стоимость оформления вида на жительство возросла с 6 до 30 тысяч рублей. Кроме того, за выдачу разрешений на привлечение к работе иностранных специалистов теперь придётся платить 15 тысяч рублей за каждого мигранта.
От повышенных пошлин освободили отдельные категории лиц. В их числе — бывшие граждане СССР и члены их семей, участвующие в госпрограмме переселения соотечественников, а также иностранцы, которых президентским указом признали значимыми для России, и их близкие родственники.
Ещё одно изменение — отмена госпошлины в размере 4,2 тысячи рублей за процедуру установления факта наличия либо отсутствия российского гражданства.
Ранее более 860 иностранцев выдворили из Нижегородской области.