Врач Горячев назвал первые признаки солнечного удара и правила спасения

«Чаще всего солнечный удар начинается с общей слабости, головной боли и головокружения. Человек может ощущать сильную жажду, тошноту и внезапный упадок сил. Эти признаки нельзя игнорировать, особенно если они появились после длительного пребывания на солнце», — предупреждает Александр Горячев.