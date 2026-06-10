Врач Горячев назвал первые признаки солнечного удара и правила спасения

Коварство этого состояния в том, что его первые симптомы многие принимают за обычное переутомление. Врач общей практики с 50-летним стажем Александр Горячев в беседе с телеканалом «Краснодар» рассказал, как вовремя распознать смертельную опасность и правильно оказать первую помощь.
В группе повышенного риска традиционно находятся дети, пожилые люди и те, кто вынужден долгое время находиться под открытым небом. По словам доктора, тепловой удар редко происходит мгновенно — организм сначала подает сигналы SOS, которые важно не пропустить.
«Чаще всего солнечный удар начинается с общей слабости, головной боли и головокружения. Человек может ощущать сильную жажду, тошноту и внезапный упадок сил. Эти признаки нельзя игнорировать, особенно если они появились после длительного пребывания на солнце», — предупреждает Александр Горячев.
Если проигнорировать первые симптомы и остаться на солнце, ситуация начнет ухудшаться лавинообразно. Температура тела поползет вверх, пульс и дыхание участятся, а кожа станет сухой и горячей (признак того, что система терморегуляции и потоотделения дала сбой).
Доктор выделил критические симптомы, при которых медлить нельзя:
«Тревожными признаками являются спутанность сознания, нарушение координации движений, рвота и потеря сознания. В таких случаях необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, поскольку речь уже идет о тяжелом перегреве организма, угрожающем жизни».
До приезда бригады медиков пострадавшему нужно оказать экстренную помощь. Чем быстрее начнется охлаждение, тем ниже риск тяжелых осложнений для работы сердца, сосудов и головного мозга.
Чтобы избежать солнечного удара, Александр Горячев рекомендует соблюдать базовые правила безопасности: защищать голову светлым убором, сократить активность в пиковые часы жары и скорректировать питьевой режим.
К слову, ранее специалисты Роскачества напомнили о важности правильного потребления жидкости в знойные дни. Эксперты рекомендуют в жаркую погоду увеличить свою привычную суточную норму чистой питьевой воды минимум на пол-литра.