Возгорание на судне Settebello в Оманском заливе: что известно

Как пишет агентство, судно, которое ранее перевозило иранскую нефть, загорелось в акватории залива. Гидрографическая служба Пакистана уточнила, что танкер Settebello подал сигнал о возгорании и в настоящее время дрейфует.
Данные аналитической платформы Kpler подтверждают, что это судно регулярно использовалось для транспортировки иранской нефти.
«Интерфакс» уточняет, что причина пожара на Settebello пока не известна.
Инцидент произошел на фоне обострения ситуации в регионе. Ранее на этой неделе американский истребитель выпустил высокоточный боеприпас по пустому нефтяному танкеру в Оманском заливе. Эти действия являются частью продолжающейся блокады иранских портов со стороны Вашингтона.