Возгорание на судне Settebello в Оманском заливе: что известно

Инцидент произошел на фоне обострения ситуации в регионе. Ранее на этой неделе американский истребитель выпустил высокоточный боеприпас по пустому нефтяному танкеру в Оманском заливе. Эти действия являются частью продолжающейся блокады иранских портов со стороны Вашингтона.