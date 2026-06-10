Кадровый дефицит в строительстве ПФО: законодатели обсудили пути решения на 80-м заседании

Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров отметил необходимость системной подготовки кадров с участием работодателей и образовательных организаций от школы до вуза. Несмотря на рост зарплат в отрасли на 47% за три года, в 2025 году в округе оставалось более 30 тысяч вакансий, и более 80% из них требовали рабочих специальностей.