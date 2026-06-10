Кадровый дефицит в строительстве ПФО: законодатели обсудили пути решения на 80-м заседании

На 80-м юбилейном заседании Совета законодателей ПФО, прошедшем на Нижегородской ярмарке, остро обсудили развитие кадрового потенциала строительной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области. Спикер регионального Заксобрания Евгений Люлин подчеркнул, что без квалифицированных специалистов невозможно возводить новые кварталы, развивать частное жилищное строительство, проводить капитальный ремонт и расселять аварийное жильё.
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров отметил необходимость системной подготовки кадров с участием работодателей и образовательных организаций от школы до вуза. Несмотря на рост зарплат в отрасли на 47% за три года, в 2025 году в округе оставалось более 30 тысяч вакансий, и более 80% из них требовали рабочих специальностей.
Для решения этой проблемы предложили комплексный подход, включающий профориентацию, целевое обучение и поддержку трудоустройства. Роман Береснев представил успешный опыт создания архитектурно-строительных классов как один из элементов плана. Участники договорились активнее взаимодействовать со стройорганизациями и обобщать инициативы для передачи в Госдуму и Правительство РФ.
На заседании также обсуждали развитие молодёжного парламентаризма и придание молодёжным парламентам реальных полномочий. Евгений Люлин отметил, что молодежные парламенты должны обладать правом законодательной инициативы, которое уже имеют 11 из 14 регионов ПФО. Координатор Ассоциации молодёжных парламентов Владимир Москаленко сообщил о более чем 300 структурах и свыше 6 тысячах участников в округе. Делегаты поддержали идею допустить граждан Беларуси 18−35 лет к участию в региональных молодёжных парламентских структурах на равных правах.
По итогам заседания были выработаны рекомендации и предложения по модернизации законодательства и развитию механизмов КРТ, которые направят в федеральные органы.